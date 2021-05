La galère de l'eau à Bangui

France 24 • 26/05/2021 à 16:01

Alors que la saison sèche touche à sa fin et que les premiers orages s'abattent sur la capitale centrafricaine, une panne de courant historique a privé la capitale d'eau et d'électricité pendant 10 jours. Mais pour beaucoup, cela n'a rien changé. La société qui fournit l'eau courante à Bangui a été créée en 1970, lorsqu'elle desservait quelque 100 000 personnes. Depuis, la ville s'est agrandie et compte désormais 1,5 million d'habitants, dont très peu ont un accès quotidien à l'eau courante.