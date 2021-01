La France et sa police : un dialogue toujours compliqué dans certains quartiers

France 24 • 29/01/2021 à 16:27

Lundi débute en France le Beauvau de la Sécurité, dont l'un des enjeux est de renouer la confiance entre la population française et la police. Dans des quartiers plombés par la pauvreté et la délinquance, nombreux sont les jeunes à se méfier d'une police accusée de bavures et de contrôles abusifs. Les forces de l'ordre rappellent, elles, être régulièrement la cible de menaces ou d'agressions. Anaïs Bard et Élodie Delevoye se sont rendues en banlieue parisienne, à Argenteuil. Voici leur reportage.