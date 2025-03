information fournie par France 24 • 10/03/2025 à 11:00

C'est une folle ruée qui ne semble plus s’arrêter. Le cours de l’or frôle ce lundi les 3000 dollars l’once, soit près de 100 000 dollars le kilo, un record. Le métal jaune a pris 40% depuis un an. Il tient plus que jamais son rôle de valeur refuge par excellence en ces temps de tensions géopolitiques et commerciales.