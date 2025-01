information fournie par France 24 • 15/01/2025 à 10:38

La dette française s’est envolée de manière spectaculaire depuis une vingtaine d’années, atteignant un record de plus de 3 300 milliards d’euros et elle devrait augmenter encore dans les prochaines années. Comment en est-on arriver là ? Est-ce si grave ? Et quelles pistes pour inverser la courbe ? Décryptage.