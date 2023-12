information fournie par France 24 • 21/12/2023 à 15:17

La défense de Gérard Depardieu par Emmanuel Macron a ravivé l'antagonisme entre le chef de l'Etat et les féministes dont les relations s'étaient légèrement apaisées avec l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Dans un entretien sur France 5 mercredi soir, Emmanuel Macron s'est dit "grand admirateur" de l'acteur, visé notamment par deux plaintes en France pour viol et agression sexuelle, et mis en examen dans l'un des deux cas. Gérard Depardieu réfute ces accusations.