information fournie par France 24 • 27/07/2021 à 11:24

Les relations intercoréennes viennent contre toute attente de se réchauffer. Ce mardi, Pyongyang et Séoul ont annoncé le rétablissement de leurs canaux de communication. Plus d'un an après la coupure des lignes directes entre les deux pays, décidée unilatéralement par Kim Jong-un, les téléphones fonctionnent à nouveau. #CoréeduNord #CoréeduSud #Diplomatie