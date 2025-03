information fournie par France 24 • 05/03/2025 à 11:42

Face à un contexte international difficile et surtout face à Donald Trump, la Chine renonce à la rigueur et relève son déficit budgétaire d’un point de PIB. À l’occasion de la session annuelle du parlement, le rendez-vous politique le plus important de l’année, le Premier ministre a annoncé un objectif de croissance de 5 %, exactement le même que l’année dernière.