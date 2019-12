France 24 • 20/12/2019 à 11:41

Premières s'intéresse cette semaine au 1er roman de la comédienne Irène Jacob, intitulé "Big Bang", publié chez Albin Michel. Un texte sensible et inspirant sur le mystère de l'origine de la vie et sa fin, qui explore le deuil et la naissance. Celui de son illustre père, Maurice Jacob, le grand scientifique spécialiste de physique quantique. Celle de l'un de ses deux fils.