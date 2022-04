information fournie par France 24 • 12/04/2022 à 15:57

L'Union européenne a décidé lundi 11 avril "d'arrêter" ses missions de formation et d'entraînement de l'armée et de la garde nationale au Mali, mais va rester au Sahel et se déployer dans les pays voisins, a annoncé le chef de la diplomatie européenne.