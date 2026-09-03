Le phénomène El Niño est désormais "solidement installé" et devrait encore se renforcer dans les prochains mois pour atteindre une intensité "très forte" avec une quasi-certitude qu'il se prolonge jusqu'en février 2027, alerte l'Organisation météorologique mondiale (OMM).
L'ONU prévoit un El Niño "de très forte intensité" ces cinq prochains mois
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