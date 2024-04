information fournie par France 24 • 11/04/2024 à 15:36

Une frappe iranienne contre l'État hébreu serait imminente, selon le renseignement israélien et américain. Les tensions sont au plus haut dans la région depuis l'attaque, imputée à Israël, qui a détruit le consulat iranien à Damas et tué 13 personnes, dont commandants des Gardiens de la révolution. Téhéran a promis de se venger, et pourrait profiter du relatif isolement d'Israël sur la scène internationale. Les précisions de Siavosh Ghazi, notre correspondant en Iran.