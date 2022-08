information fournie par France 24 • 15/08/2022 à 12:18

Téhéran a démenti lundi "catégoriquement" tout lien avec l'assaillant qui a poignardé vendredi aux États-Unis, l'intellectuel britannique et américain Salman Rushdie. Hospitalisé dans un état grave après l'attaque, l'auteur des "Versets sataniques" n'est plus sous assistance respiratoire et "la voie du rétablissement a commencé", selon son agent, Andrew Wylie.