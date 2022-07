information fournie par Ecorama • 18/07/2022 à 14:00

Selon l'Insee, le pic d'inflation est proche. Avec plus de 8% en Europe et aux USA, et plus de 15% dans de nombreux pays, devient-elle hors de contrôle ? L'analyse de Patrick Artus, conseiller économique de Natixis. Ecorama du 18 juillet 2022, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com