L'Inde et le Royaume-Uni finalisent un accord "majeur" de libre-échange

information fournie par France 24 • 06/05/2025 à 23:21

Après trois années de négociation, Londres et New Delhi sont finalement tombées d'accord et ont signé ce mardi 6 mai un traité commercial, dynamisé par les surtaxes douanières de Donald Trump. Le Premier ministre britannique Keir Starmer présente cet accord comme "le plus ambitieux" depuis le Brexit et parle de son pays, le Royaume-Uni, comme d'un partenaire commercial « redevenu attractif »,. Son homologue indien Narendra Modi évoque de son côté « un jalon historique » entre les deux pays. Les échanges commerciaux s'élèvent aujourd'hui à 40 milliards £ (47 milliards €) par an ; ils pourraient voir ce volume augmenté de près de 30 milliards € supplémentaires.