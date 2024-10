"L'Histoire de Souleymane" : 48 heures en apnée dans la vie d'un livreur guinéen sans papiers

information fournie par France 24 • 09/10/2024 à 15:50

Abou Sangare, un Guinéen arrivé clandestinement en France en 2017 à l’âge de 16 ans, a entrepris un long voyage à travers le Mali, l'Algérie, la Libye et l'Italie pour atteindre son but. Repéré par le réalisateur Boris Lojkine lors d'un casting, cet acteur non professionnel a remporté le Prix d'interprétation masculine dans la section Un certain regard au Festival de Cannes pour son rôle dans "L'Histoire de Souleymane". Il y incarne un livreur à vélo sans papiers qui se répète sans cesse son histoire avant de la réciter à un agent de l'Ofpra (Office français de protection des réfugiés et apatrides) chargé d'étudier sa demande d'asile. Actuellement mécanicien à Amiens, Abou Sangare attend toujours sa régularisation.