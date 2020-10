L'Europe se reconfine progressivement : quel impact économique ?

France 24 • 30/10/2020 à 10:37

Après l'Irlande, le Pays de Galles et la République tchèque, voici que la France décide de recourir une deuxième fois au confinement. Mais contrairement au printemps dernier, ce reconfinement est censé permettre à une partie de l'activité économique de se poursuivre plus aisément. Quelles sont les mesures supplémentaires en faveur des entreprises décidées par le gouvernement ? Combien vont-elles coûter ? Et comment cela se passe ailleurs en Europe ?