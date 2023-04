information fournie par France 24 • 07/04/2023 à 23:47

Il y a 29 ans, le Rwanda connaissait l’épisode le plus sombre de son histoire. Pendant 100 jours, entre 800 000 et 1 million de Tutsis sont tués lors du génocide contre les Tutsis, perpétrés par les extrémistes Hutus. Depuis, le pays commémore chaque année ces massacres et rend hommage aux victimes. Reportage de Clément Di Roma