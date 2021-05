L'éducation, une thématique d'investissement vraiment incontournable ?

Boursorama • 11/05/2021 à 11:00

L'éducation est une thématique d'investissement relativement jeune. Pourtant, elle est un facteur de croissance dans la durée et représente typiquement un investissement de long terme. En quoi cette thématique constitue une source de diversification pour un portefeuille boursier ? Les explications de Jean-François Bay, Directeur général de Quantalys et Guillaume Uettwiller, Gérant Actions Thématiques chez CPR AM.

