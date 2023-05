L’économie mondiale durablement en zone de turbulences ?

information fournie par Ecorama • 08/05/2023 à 14:00

Les années à venir seront plus volatiles d'un point de vue économique et financier. C'est le point de vue de Bastien Drut, responsable de la stratégie et de la recherche économique chez CPR AM, dans son livre "Turbulences dans l'économie mondiale" aux éditions De Boeck Supérieur, et co-écrit avec Laetitia Baldeschi et Juliette Cohen. Ecorama du 8 mai 2023, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com