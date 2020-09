L.E.J., les "drôles de dames" du son

France 24 • 25/09/2020 à 19:51

Rendez-vous avec Lucie, Elisa et Juliette, alias les L.E.J. Retour sur le succès fulgurant de ces trois virtuoses de la musique, de la première partie de Pharrell Williams à la validation de Nikki Minaj, et T.I, en passant par leurs concerts à travers le monde. En cinq ans, les trois mélomanes ont réussi à imposer leur style musical acoustique et atypique. Dans cet épisode, c'est l'humoriste Bun Hay Min qui fait la surprise d'une question vidéo. En fin d'émission, les L.E.J. nous offrent un live formidable du titre "C'est pas parce que", extrait de leur dernier album "Pas peur".