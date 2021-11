L'appétit croissant des Chinois pour le "made in China"

information fournie par France 24 • 30/11/2021 à 15:25

Les marques patriotes ont la cote. Autrefois synonyme de mauvaise qualité, l'étiquette "made in China" est devenue un moteur de consommation dans le pays. Les parts de marché des marques occidentales reculent pour laisser place à des alternatives conçues et fabriquées en Chine. Mis en avant par le pouvoir, le fait de consommer chinois est une marque de patriotisme et un moyen de prouver son soutien au pays, à son économie et à ses traditions. Reportage de Lou Kisiela, Antoine Morel et Cathy Ye.