information fournie par France 24 • 04/11/2022 à 16:10

À la veille de l’ouverture de la COP27 en Égypte, l'eurodéputée Karima Delli, l'une des grandes voix de l'écologie au Parlement européen et la présidente de la commission transports et tourisme au sein de cette institution, s’exprime sur l’urgence des enjeux climatiques. Que propose l'Union européenne sur le sujet et est-elle à la hauteur de ces enjeux ?