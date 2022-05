Juifs et musulmans au Maghreb : une relation complexe et fluctuante de 1830 à nos jours

information fournie par France 24 • 30/05/2022 à 11:10

L’exposition "Juifs et musulmans de la France coloniale à nos jours", présentée au Musée de l'histoire de l'immigration, apporte un regard neuf et documenté. Avec pour sous-titre "Plus d'histoire, moins de clichés", elle explore une histoire de vies communes et de ruptures, entre ces deux communautés souvent présentées comme des "frères ennemis". Une histoire qui prend sa source dans l'espace colonial du Maghreb – Algérie, Maroc et Tunisie – et se poursuit depuis les années 1960 en France.