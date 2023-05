Juger Vladimir Poutine : un vœu pieux ?

information fournie par France 24 • 04/05/2023 à 22:24

Un tribunal spécial pour juger Vladimir Poutine. C'est cette fois à la Haye où siège la Cour Pénale Internationale que Volodymyr Zelensky a réitéré sa demande. Le président ukrainien veut voir le président russe traduit en justice pour ce qu'il qualifie de crime d'agression, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022. Juger Vladimir Poutine déjà sous le coup d'un mandat d'arrêt international, un vœu pieux ?

On va plus loin avec Bruno Daroux et Richard Werly.