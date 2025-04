information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 29/04/2025 à 14:05

Réussir en partant de rien, c'est possible, et l'entrepreneur Jonathan Anguelov l'a prouvé. Le cofondateur de la licorne Aircall, nous livre les clés de son succès, d'une famille d'accueil à la création d'une entreprise valorisée plus d'un milliard de dollars dans son livre "Rien à perdre" aux éditions Alisio. Ecorama du 29 avril 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.