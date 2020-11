Joe Biden veut relancer l'économie par les infrastructures et par un "green deal"

France 24 • 09/11/2020 à 11:34

La première urgence de Joe Biden, lorsqu'il arrivera à la Maison Blanche le 20 janvier prochain, sera de relancer une économie dévastée par la pandémie de Covid-19. Il fera tout pour mettre en œuvre son programme économique fondé sur un plan massif d'investissement dans les infrastructures et un verdissement du pays. Un plan financé en grande partie par des hausses d'impôts pour les citoyens les plus riches et pour les entreprises. Mais pas sûr que ce programme puisse être mis à exécution tel quel si les démocrates n'obtiennent pas la majorité au Sénat.