information fournie par France 24 • 28/07/2021 à 06:46

A la Une de la presse, ce mercredi 28 juillet, le rétablissement des canaux de communication entre les deux Corée, après plus d'un an de suspension. Les témoignages des policiers présents lors de l'assaut du Capitole face à la commission d'enquête du sénat américain. Et des nouvelles des JO de Tokyo: la parité entre hommes et femmes est enfin au rendez-vous, mais les polémiques sexistes aussi.