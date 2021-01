France 24 • 19/01/2021 à 17:32

À la veille de l'investiture du 46e Président des États-Unis, notre équipe du Débat s'est délocalisée à Washington pour vous faire vivre au plus près cet événement historique. Joe Biden peut-il réconcilier une Amérique plus divisée que jamais ? Disgracié, privé de réseaux sociaux, Donald Trump a-t-il dit son dernier mot ? Raphaël Kahane en discute avec ses invités, mais aussi nos correspondants et nos envoyés spéciaux aux quatre coins du pays.