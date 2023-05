João G. Cravinho : "La guerre en Ukraine n'est pas qu'européenne, elle a des conséquences mondiales"

information fournie par France 24 • 05/05/2023 à 14:55

Entré dans l’Union européenne en 1986, le Portugal a choisi de mettre en avant sa volonté d’être plus présent auprès de l‘OTAN. Le pays a notamment fourni des chars Leopard à l’Ukraine, mais a aussi mené des manœuvres militaires communes avec la Finlande, qui a nouvellement rejoint l’alliance. "Ici l’Europe" reçoit João Gomes Cravinho, ministre des Affaires étrangères portugais depuis un peu plus d’un an.