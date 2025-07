JO Paris 2024 : un an après, quel héritage ?

information fournie par France 24 • 25/07/2025 à 10:03

Ils ont changé le visage de Paris et ont fait rêver le monde entier... Il y a un an, les Jeux olympiques étaient lancés, au cœur de la capitale française, lors d'une cérémonie d'ouverture grandiose sur la Seine. Des jeux urbains avec une promesse : profiter aux habitants du Grand Paris, rendre la Seine baignable et transformer la Seine-Saint-Denis - département le plus pauvre de France métropolitaine. Un an plus tard, que reste-t-il des Jeux de Paris 2024 ? Que sont devenues les infrastructures ? La flamme brûle-t-elle toujours ?... Reportage de Sonia Baritello.