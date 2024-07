information fournie par France 24 • 28/07/2024 à 10:52

Denis Gargaud, champion olympique de canoë-kayak aux JO de Rio 2016, ne concourt pas aux Jeux olympiques de Paris, mais il suit toutes les épreuves de près et se définit comme supporter. L'athlète a vécu l'émotion de gagner plusieurs titres olympiques, et pour lui, "quand on gagne un championnat du monde, on nous dit bravo, mais quand on gagne un titre olympique, on nous dit merci, et c'est tout un pays qui vibre à travers notre exploit". Retrouvez ici l'intégralité de son interview pour France 24.