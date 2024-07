information fournie par France 24 • 26/07/2024 à 19:18

Plus de 10 500 athlètes participent aux Jeux Olympiques de Paris 2024, reflétant la diversité du monde sportif. Parmi eux, on compte les membres d'une délégation palestinienne, ainsi que quelques athlètes russes et biélorusses qui concourent sous bannière neutre en raison des sanctions liées à la guerre en Ukraine.