information fournie par France 24 • 21/07/2024 à 15:04

Les Jeux Olympiques sont un événement sportif majeur, mais ils peuvent également être un puissant catalyseur pour le développement économique, l'aménagement urbain et les entreprises d'un pays hôte. Que restera-t'il des aménagements réalisés à l'occasion des Jeux de Paris 2024 ? Comment envisager l'après-JO sur le plan des infrastructures et de la fluidité des transports ? Éléments de réponse avec Marie Delaplace, professeure émérite d'Aménagement et d'Urbanisme.