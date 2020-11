Jesse Eisenberg dans la peau du mime Marceau

France 24 • 24/11/2020 à 15:29

Dans ce nouveau numéro 100% cinéma de "À l'Affiche", Louise Dupont et Thomas Baurez passent en revue quelques films à voir en ligne, alors que les salles obscures sont toujours fermées en France. Il y a d'abord "Résistance", avec Jesse Eisenberg. Le film retrace le parcours de celui qui devait devenir le célèbre Mime Marceaux et revient sur son engagement courageux pendant la seconde guerre mondiale. Également au programme : la comédie politique "Basta Capital", et les plus beaux films en couleurs du Japonais Yasujiro Ozu rassemblés dans un coffret.