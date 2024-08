information fournie par France 24 • 01/08/2024 à 10:53

Plus d'un millier de manifestants se sont réunis mercredi soir à Rabat et à Tunis en solidarité avec le peuple palestinien et pour dénoncer la mort du chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, tué dans une frappe à Téhéran, ont constaté des journalistes de l'AFP.