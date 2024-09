information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 24/09/2024 à 14:05

Jean-Charles Samuelian, cofondateur et directeur général d'Alan, licorne française de l'assurance santé, était l'invité de l'émission Ecorama du 24 septembre 2024, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la part de marché d'Alan et la concurrence avec des leaders comme Axa, Generali et Allianz, les appels d'offres des futurs contrats collectifs d'assurance santé des agents gouvernementaux, l'objectif de rentabilité et la possibilité d'une introduction en Bourse.