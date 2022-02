"Je peux voir le combat de mon balcon" : les affrontements se rapprochent de Kiev

information fournie par France 24 • 26/02/2022 à 11:35

La Russie a annoncé samedi avoir visé des infrastructures militaires ukrainiennes avec des missiles de croisière navals et aériens, au troisième jour de l'invasion russe de l'Ukraine. À Kiev, où le président Volodymyr Zelensky appelle à "défendre le pays", de violents combats se poursuivent entre Ukrainiens et soldats russes. Sergiy Petukhov, Maître de conférence à Kiev, raconte entendre et voir les combats qui se déroulent près de Kiev.