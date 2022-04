Japon : une politique d'accueil en question après des décès dans des centres de détention

information fournie par France 24 • 26/04/2022 à 15:03

Direction le Japon pour évoquer les conditions de vie et d'accueil des demandeurs d'asile. En mars 2021, une Sri-Lankaise de 33 ans nommée Wishma Sandamali mourait dans un centre de rétention. L'affaire a eu un retentissement et a fait débat dans la société japonaise. Aujourd'hui, 1 500 demandeurs d'asile sont détenus au Japon, et beaucoup dénoncent des traitements inhumains. La troisième économie de la planète, à la démocratie souvent présentée comme exemplaire, est aussi l'un des pays les plus fermés pour les réfugiés. En 2020, le Japon a accordé une protection à moins d'une centaine de demandeurs d'asile, contre 24 000 en France.