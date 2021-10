Jamais "Trop d'amour" avec Julia (94 ans) et Frankie (27 ans) Wallach

information fournie par France 24 • 22/10/2021 à 11:24

"Premières" s'intéresse cette semaine à "Trop d'amour", le premier long-métrage de la comédienne et réalisatrice Frankie Wallach, 27 ans, qui livre le portrait hors du commun de sa grand-mère, Julia Wallach, 94 ans à l'époque du tournage, survivante de la Shoah, et de toute sa famille. Un film d'une grande humanité et d'une force de vie rare sur la famille, la mémoire, la trace laissée et la question de la transmission de la mémoire de la Shoah.