information fournie par France 24 • 17/09/2024 à 17:27

Huit ans après l’immense succès de son premier livre "Petit pays", vendu à plus d’un million et demi d’exemplaires, Gaël Faye est de retour avec l’un des romans les plus attendus de la rentrée littéraire : "Jacaranda" ou le récit de la reconstruction du Rwanda après le génocide des Tutsis en 1994. Il est l'invité de Louise Dupont pour en parler.