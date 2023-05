Italie : les plages de Rosignano Solvay, un paradis toxique

information fournie par France 24 • 05/05/2023 à 12:30

À Rosignano, sur le littoral toscan, cinq kilomètres de plage se distinguent par une eau turquoise et un sable blanc étincelant. Ici, la côte doit ses airs de carte postale à l'activité d'une usine de production de bicarbonate de soude. Le groupe de chimie belge Solvay gère ce site depuis plus d'un siècle et est autorisé à décharger chaque année jusqu'à 250 000 tonnes de rejets sur la plage. Une activité encadrée qui impacte pourtant l'environnement et pose des questions de santé publique. Certains se sont lancés dans une bataille contre l'entreprise. Nos reporters les ont rencontrés.