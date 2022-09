Italie : l’extrême droite aux portes du pouvoir ?

information fournie par France 24 • 26/09/2022 à 14:30

Une fois de plus, l'Italie vote et se cherche un dirigeant. Rien que de très nouveau dans ce pays, pourtant prospère, mais en proie à une instabilité politique chronique. Mais cette fois, toute l'Europe retient son souffle, car l’extrême droite pourrait bien accéder au pouvoir, à un moment où les 27 ont besoin, plus que jamais, d’unité face à la Russie et la crise énergétique. Où va l’Italie ? Et l'Europe ? Les réponses de nos reporters et de Ludmila Acone, historienne spécialiste de l'Italie.