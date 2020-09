Israël : que reste-t-il de l'utopie des kibboutz ?

France 24 • 18/09/2020 à 13:26

Lorsqu'en 1909, quelques immigrants juifs d'Europe de l'Est, animés par des idées sionistes et socialistes, fondent le premier kibboutz sur les rives du lac de Tibériade en Palestine, ils n'envisagent pas que 40 ans plus tard, plus de 70 000 personnes auront rejoint leur mouvement communautaire. Devenu un élément central de l'installation des colons juifs, les kibboutz se sont métamorphosés au fil des ans : privatisation, conversion en centre de vacances ou en incubateur de start-up... Un siècle après sa création, le mouvement a bien changé. Reportage de Cécile Galluccio.