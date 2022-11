Israël : "c’est un bouleversement historique jamais vu depuis 1967"

information fournie par France 24 • 29/11/2022 à 11:08

Avec la nomination imminente d’Itamar Ben Gvir, chef du parti d’extrême droite Force juive, au poste de ministre de la sécurité nationale, le futur gouvernement de Benyamin Netanyahou se radicalise. Quels changement pour la Cisjordanie et les zones occupées ? Selon Vincent Lemire, historien et coauteur du livre "Histoire de Jérusalem", invité de France 24, "Ben Gvir va avoir la main non seulement sur la police nationale à l’intérieur des frontières d’Israël, mais aussi sur la police des frontières, donc en Cisjordanie, en zones occupées, dans les postes frontières". Décryptage.