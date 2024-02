information fournie par France 24 • 01/02/2024 à 10:21

Joe Biden annonce une riposte après la mort de 3 soldats américains tués par des drones en Jordanie. Quelle sera l'ampleur de la réponse américaine ? L'Iran sera-t-elle directement visée ? On va plus loin avec Patricia Allémonière et Gauthier Rybinski.