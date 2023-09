Iran: A l'approche du premier anniversaire de la mort de Mahsa Amini, la répression à plein régime

information fournie par France 24 • 06/09/2023 à 07:57

A la Une de la presse, ce mercredi 6 septembre, l’arrestation, en Iran, d’un oncle de Mahsa Amini, cette jeune Kurde morte après son arrestation par la police des mœurs, et dont le décès, il y a bientôt un an, le 16 septembre 2022, a provoqué un grand mouvement de contestation à-travers tout le pays. Les témoignages de deux Afghanes exfiltrées à Paris, sur la vie des femmes sous les talibans. Le «Pipigate» en Belgique. Et la belle histoire de la poupée de Valentina.