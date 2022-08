information fournie par France 24 • 31/08/2022 à 09:46

Moqtada al-Sadr appelle ses partisans à quitter la zone verte de Bagdad mais le malaise demeure: le leader chiite veut-il vraiment quitter la vie politique ? Quelle gouvernance pour l'Irak ? Comment réconcilier les factions chiites ? Quels rapports avec l'Iran ? On va plus loin avec Marie-Roger Biloa et Bilal Tarabey. Regards croisés aussi sur l'Angola et la contestation des résultats des élections par l'Unita.