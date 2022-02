information fournie par France 24 • 24/02/2022 à 12:23

La Russie a lancé jeudi 24 février à l'aube une invasion de l'Ukraine, avec frappes aériennes à travers le pays, notamment la capitale Kiev, et l'entrée de forces terrestres depuis le nord, l'est et le sud du pays. Alexandre Vautravers, chercheur, expert en sécurité à l'Université de Genève était l'invité de France 24 pour évoquer la situation.