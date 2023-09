information fournie par France 24 • 13/09/2023 à 11:28

Au moins 2.300 personnes ont péri dans les inondations qui ont dévasté la ville de Derna dans l'est de la Libye, selon les services de secours, mais les autorités et la Croix-Rouge craignent mardi un bilan beaucoup plus lourd. La communauté internationale s'organise pour envoyer de l'aide