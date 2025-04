information fournie par France 24 • 16/04/2025 à 20:38

"L'Europe vient de vivre son année la plus chaude" : c'est le constat dressé par l'observatoire européen Copernicus qui publie un nouveau rapport alarmant sur l'état du climat européen, en collaboration avec l'OMM. Le continent, qui se réchauffe deux fois plus vite que la moyenne mondiale, est en première ligne du changement climatique, avec des effets massifs : chaleur record, tempêtes et violentes inondations se sont multipliées en 2024.